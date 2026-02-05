GSK Aktie
|Index-Performance
|
05.02.2026 17:59:10
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück
Am Donnerstag notierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,90 Prozent leichter bei 10 309,22 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,912 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10 402,55 Punkten, nach 10 402,34 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 289,29 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 404,03 Zählern.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,836 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 10 004,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 777,08 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, wies der FTSE 100 8 623,29 Punkte auf.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,60 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 481,54 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 5,80 Prozent auf 75,86 GBP), GSK (+ 4,81 Prozent auf 21,80 GBP), Sage (+ 3,05 Prozent auf 8,71 GBP), Experian (+ 2,95 Prozent auf 26,21 GBP) und RELX (+ 2,93 Prozent auf 22,49 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Glencore (-7,03 Prozent auf 4,75 GBP), NatWest Group (-6,02 Prozent auf 6,50 GBP), Fresnillo (-5,83 Prozent auf 35,56 GBP), Lloyds Banking Group (-5,58 Prozent auf 1,06 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-4,90 Prozent auf 15,52 GBP).
Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 168 294 938 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 257,935 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus
Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
