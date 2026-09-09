Metlen Energy & Metals Aktie
WKN DE: A41CD0 / ISIN: GB00BTQGS779
|Marktbericht
|
09.09.2026 17:58:52
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Mittwochshandels
Letztendlich fiel der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,31 Prozent auf 10 670,06 Punkte zurück. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,546 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 811,44 Zählern und damit 0,002 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 811,66 Punkte).
Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 811,60 Punkte, das Tagestief hingegen 10 651,71 Zähler.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,49 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 901,09 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 10 227,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 242,53 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7,22 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit BP (+ 1,27 Prozent auf 5,57 GBP), IG Group (+ 1,04 Prozent auf 13,54 GBP), Metlen Energy Metals (+ 0,93 Prozent auf 47,96 EUR), Computacenter (+ 0,48 Prozent auf 51,90 GBP) und Pearson (+ 0,47 Prozent auf 11,67 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Auto Trader Group (-4,68 Prozent auf 4,89 GBP), Burberry (-3,99 Prozent auf 10,35 GBP), Melrose Industries (-3,45 Prozent auf 4,81 GBP), Sage (-3,43 Prozent auf 9,84 GBP) und 3i (-3,16 Prozent auf 27,01 GBP).
Die teuersten Konzerne im FTSE 100
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 84 676 815 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 631,308 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|Auto Trader Group PLC
|5,70
|-4,20%
|Babcock International
|11,21
|-1,41%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|155,00
|-1,90%
|BP plc (British Petrol)
|6,51
|1,53%
|Burberry plc
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|Computacenter PLC
|62,50
|4,17%
|HSBC Holdings plc
|18,05
|-0,98%
|IG Group Holdings PLC
|15,73
|0,77%
|Lloyds Banking Group
|1,28
|-1,31%
|Melrose Industries PLC Registered Shs
|5,62
|-2,77%
|Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
|47,58
|0,30%
|Pearson plc
|13,49
|0,52%
|Sage PLC
|11,40
|-3,39%
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|FTSE 100
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