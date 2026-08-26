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Index-Performance 26.08.2026 17:58:26

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Ende des Mittwochshandels zurück

Beim FTSE 100 standen die Signale zum Handelsschluss auf Stabilisierung.

Schlussendlich schloss der FTSE 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 10 878,12 Punkten ab. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,249 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 10 886,20 Punkten, nach 10 886,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 855,62 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 920,48 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,571 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 10 736,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 491,39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wies der FTSE 100 9 265,80 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,32 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit JD Sports Fashion (+ 3,00 Prozent auf 0,88 GBP), IG Group (+ 2,73 Prozent auf 13,93 GBP), BAT (+ 2,54 Prozent auf 42,38 GBP), Howden Joinery Group (+ 2,44 Prozent auf 8,20 GBP) und Standard Chartered (+ 1,96 Prozent auf 21,82 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Sage (-3,76 Prozent auf 10,63 GBP), Compass Group (-2,34 Prozent auf 30,08 USD), 3i (-2,07 Prozent auf 28,44 GBP), AstraZeneca (-1,94 Prozent auf 122,34 GBP) und Auto Trader Group (-1,82 Prozent auf 5,39 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 64 290 244 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 306,655 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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AstraZeneca PLC 142,60 -1,66% AstraZeneca PLC
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Babcock International 12,77 0,79% Babcock International
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BAT PLC (British American Tobacco) 49,21 1,32% BAT PLC (British American Tobacco)
Compass Group plc 25,89 -2,01% Compass Group plc
Howden Joinery Group PLC 9,55 1,60% Howden Joinery Group PLC
HSBC Holdings plc 17,69 -0,25% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 16,21 2,08% IG Group Holdings PLC
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 1,03 2,91% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,30 -0,42% Lloyds Banking Group
Sage PLC 12,40 -3,88% Sage PLC
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