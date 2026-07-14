FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 gibt nach

Am Dienstagmittag ziehen sich die Börsianer in London zurück.

Am Dienstag sinkt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE um 0,34 Prozent auf 10 463,00 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,148 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent stärker bei 10 498,70 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 498,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 422,98 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 503,16 Zählern.

FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 471,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.04.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 609,06 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 998,06 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,14 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit BP (+ 2,39 Prozent auf 5,17 GBP), Centrica (+ 2,09 Prozent auf 1,76 GBP), Glencore (+ 1,99) Prozent auf 5,25 GBP), Rio Tinto (+ 1,74 Prozent auf 68,50 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,67 Prozent auf 31,61 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen InterContinental Hotels Group (-3,88 Prozent auf 157,30 USD), Pearson (-2,77 Prozent auf 12,82 GBP), Melrose Industries (-2,66 Prozent auf 4,58 GBP), International Consolidated Airlines (-2,52 Prozent auf 4,49 GBP) und 3i (-2,42 Prozent auf 26,21 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 17 416 027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 296,471 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at