FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach

Der FTSE 100 wagte sich letztendlich nicht aus der Reserve.

Schlussendlich schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 10 235,29 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,832 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10 238,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10 238,94 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 10 212,78 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 257,75 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der FTSE 100 bereits um 1,09 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 16.12.2025, bei 9 684,79 Punkten. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 9 436,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 391,90 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,86 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 257,75 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit BAE Systems (+ 2,30 Prozent auf 20,88 GBP), NatWest Group (+ 2,16 Prozent auf 6,53 GBP), Smiths (+ 1,95 Prozent auf 26,12 GBP), Schroders (+ 1,88 Prozent auf 4,67 GBP) und National Grid (+ 1,74 Prozent auf 12,02 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Flutter Entertainment (-4,40 Prozent auf 144,55 GBP), Pearson (-4,05 Prozent auf 9,39 GBP), Entain (-3,27 Prozent auf 7,03 GBP), Antofagasta (-2,86 Prozent auf 35,60 GBP) und Glencore (-2,53 Prozent auf 4,79 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 89 060 827 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 256,463 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at