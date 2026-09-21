FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 klettert schlussendlich

Letztendlich wagten sich die Börsianer in London aus der Reserve.

Zum Handelsschluss sprang der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,75 Prozent auf 10 739,01 Punkte an. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,182 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 10 659,09 Punkten, nach 10 659,13 Punkten am Vortag.

Bei 10 656,70 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 774,66 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 21.08.2026, einen Stand von 10 816,56 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, den Stand von 10 363,27 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 216,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,92 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Metlen Energy Metals (+ 4,16 Prozent auf 47,56 EUR), Spirax-Sarco Engineering (+ 4,06 Prozent auf 71,85 GBP), Rolls-Royce (+ 3,78 Prozent auf 15,05 GBP), Marks Spencer (+ 3,60 Prozent auf 3,68 GBP) und Antofagasta (+ 3,17 Prozent auf 37,73 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Ithaca Energy (-4,12 Prozent auf 2,84 GBP), BP (-2,83 Prozent auf 5,43 GBP), Glencore (-2,62 Prozent auf 5,42 GBP), Fresnillo (-1,65 Prozent auf 29,85 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,43 Prozent auf 34,89 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 46 295 925 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 302,382 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Mitglieder auf

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at