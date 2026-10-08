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FTSE 100-Kursentwicklung 08.10.2026 17:58:56

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Der FTSE 100 bewegte sich am Abend kaum.

Letztendlich ging der FTSE 100 nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 10 441,60 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,168 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent höher bei 10 458,96 Punkten, nach 10 458,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 367,25 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 498,59 Zählern.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,199 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Stand von 10 811,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 489,04 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 548,87 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 4,93 Prozent zu. Bei 10 989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Tesco (+ 5,17 Prozent auf 5,00 GBP), Imperial Brands (+ 5,06 Prozent auf 26,14 GBP), BP (+ 4,06) Prozent auf 5,85 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,63 Prozent auf 37,81 GBP) und Auto Trader Group (+ 3,21 Prozent auf 4,86 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Standard Life (-3,79 Prozent auf 8,39 GBP), Bank of Georgia Group (-3,59 Prozent auf 123,70 GBP), WPP 2012 (-3,30 Prozent auf 3,72 GBP), GSK (-3,07 Prozent auf 17,36 GBP) und International Consolidated Airlines (-2,96 Prozent auf 4,20 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 123 732 282 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 297,233 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 14,84 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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