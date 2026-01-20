Imperial Brands Aktie

Imperial Brands für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903000 / ISIN: GB0004544929

Kursentwicklung im Fokus 20.01.2026 09:28:58

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 liegt zum Start im Minus

Das macht der FTSE 100 am Morgen.

Am Dienstag sinkt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,74 Prozent auf 10 120,33 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,845 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent schwächer bei 10 195,16 Punkten in den Handel, nach 10 195,35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10 113,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 195,16 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 897,42 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 403,57 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, stand der FTSE 100 bei 8 520,54 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,70 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 257,75 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Informa (+ 1,51 Prozent auf 8,86 GBP), Severn Trent (+ 1,39 Prozent auf 29,14 GBP), easyJet (+ 0,83 Prozent auf 4,88 GBP), Rightmove (+ 0,38 Prozent auf 5,06 GBP) und Sage (+ 0,19 Prozent auf 10,38 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Burberry (-2,87 Prozent auf 12,01 GBP), Intermediate Capital Group (-2,08 Prozent auf 19,80 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,05 Prozent auf 88,96 GBP), Ashtead (-2,04 Prozent auf 50,06 GBP) und StJamess Place (-1,89 Prozent auf 14,57 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 2 319 212 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 251,120 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die 3i-Aktie weist mit 5,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 8,29 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu 3i plc

Analysen zu Legal & General plc

Aktien in diesem Artikel

3i plc 36,40 -3,19% 3i plc
Ashtead plc 57,00 -5,00% Ashtead plc
AstraZeneca PLC 155,30 -4,08% AstraZeneca PLC
Burberry plc 13,88 -1,73% Burberry plc
easyJet plc 5,51 -0,29% easyJet plc
Imperial Brands plc 35,20 -1,54% Imperial Brands plc
Informa PLC 10,10 0,00% Informa PLC
Intermediate Capital Group PLC 22,80 -2,56% Intermediate Capital Group PLC
Legal & General plc 3,04 -2,88% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,18 -1,67% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 104,00 -1,89% London Stock Exchange (LSE)
Rightmove PLC Registered Shs 5,80 0,00% Rightmove PLC Registered Shs
Sage PLC 11,97 0,04% Sage PLC
Severn Trent plc 33,20 0,00% Severn Trent plc
St.James's Place PLC 16,59 -3,94% St.James's Place PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 059,02 -1,34%

