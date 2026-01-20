Imperial Brands Aktie
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 liegt zum Start im Minus
Am Dienstag sinkt der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE um 0,74 Prozent auf 10 120,33 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,845 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent schwächer bei 10 195,16 Punkten in den Handel, nach 10 195,35 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10 113,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 195,16 Punkten erreichte.
So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 897,42 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.10.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 403,57 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, stand der FTSE 100 bei 8 520,54 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,70 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 257,75 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Top- und Flop-Aktien im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Informa (+ 1,51 Prozent auf 8,86 GBP), Severn Trent (+ 1,39 Prozent auf 29,14 GBP), easyJet (+ 0,83 Prozent auf 4,88 GBP), Rightmove (+ 0,38 Prozent auf 5,06 GBP) und Sage (+ 0,19 Prozent auf 10,38 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Burberry (-2,87 Prozent auf 12,01 GBP), Intermediate Capital Group (-2,08 Prozent auf 19,80 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,05 Prozent auf 88,96 GBP), Ashtead (-2,04 Prozent auf 50,06 GBP) und StJamess Place (-1,89 Prozent auf 14,57 GBP) unter Druck.
Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 2 319 212 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 251,120 Mrd. Euro.
FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die 3i-Aktie weist mit 5,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 8,29 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
