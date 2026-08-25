Standard Chartered Aktie

Standard Chartered für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 25.08.2026 15:58:44

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags im Minus

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags im Minus

Der FTSE 100 bewegt sich am Dienstag kaum.

Der FTSE 100 sinkt im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,20 Prozent auf 10 832,83 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,236 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10 854,57 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 854,32 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 831,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 886,05 Punkten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 736,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 10 466,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, einen Stand von 9 321,40 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,86 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Melrose Industries (+ 10,09 Prozent auf 5,09 GBP), Rolls-Royce (+ 2,64 Prozent auf 15,40 GBP), Next (+ 2,29 Prozent auf 156,25 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,21 Prozent auf 4,42 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 1,99 Prozent auf 71,75 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Standard Chartered (-2,46 Prozent auf 21,41 GBP), Compass Group (-2,17 Prozent auf 30,65 USD), Diageo (-2,16 Prozent auf 17,33 GBP), BAT (-1,93 Prozent auf 41,13 GBP) und RELX (-1,62 Prozent auf 26,09 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 16 962 651 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 304,814 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Standard Chartered plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Babcock International 12,58 -1,49% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 156,00 0,65% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BAT PLC (British American Tobacco) 49,05 -0,33% BAT PLC (British American Tobacco)
Compass Group plc 25,90 0,04% Compass Group plc
Diageo plc 20,10 0,00% Diageo plc
HSBC Holdings plc 17,80 0,60% HSBC Holdings plc
International Consolidated Airlines S.A. 5,17 0,54% International Consolidated Airlines S.A.
Lloyds Banking Group 1,30 0,19% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 5,87 -2,10% Melrose Industries PLC Registered Shs
Next PLC 181,85 -0,19% Next PLC
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,30 0,07% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rolls-Royce Plc 17,95 -0,48% Rolls-Royce Plc
Standard Chartered plc 25,45 0,04% Standard Chartered plc

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 820,29 -0,53%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:39 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix
26.08.26 Gates Foundation Trust: So sah das Aktienportfolio im zweiten Quartal aus
25.08.26 Greenlight Capital im 2. Quartal 2026: Auf diese Aktien setzte David Einhorn
24.08.26 Icahn-Depot im 2. Quartal 2026: Bei diesen Aktien griff der Investor zu
23.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34

Börse aktuell - Live Ticker

Nach NVIDIA-Bilanz: ATX im Minus -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich abwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich kaum. Die asiatischen Börsen bewegen sich am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen