Standard Chartered Aktie
WKN: 859123 / ISIN: GB0004082847
|Index im Blick
|
25.08.2026 15:58:44
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags im Minus
Der FTSE 100 sinkt im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,20 Prozent auf 10 832,83 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,236 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10 854,57 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 854,32 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 831,74 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 886,05 Punkten.
FTSE 100-Performance im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 736,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 10 466,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, einen Stand von 9 321,40 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,86 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Melrose Industries (+ 10,09 Prozent auf 5,09 GBP), Rolls-Royce (+ 2,64 Prozent auf 15,40 GBP), Next (+ 2,29 Prozent auf 156,25 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,21 Prozent auf 4,42 GBP) und Spirax-Sarco Engineering (+ 1,99 Prozent auf 71,75 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Standard Chartered (-2,46 Prozent auf 21,41 GBP), Compass Group (-2,17 Prozent auf 30,65 USD), Diageo (-2,16 Prozent auf 17,33 GBP), BAT (-1,93 Prozent auf 41,13 GBP) und RELX (-1,62 Prozent auf 26,09 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 16 962 651 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 304,814 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|12,58
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|BAT PLC (British American Tobacco)
|49,05
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|Compass Group plc
|25,90
|0,04%
|Diageo plc
|20,10
|0,00%
|HSBC Holdings plc
|17,80
|0,60%
|International Consolidated Airlines S.A.
|5,17
|0,54%
|Lloyds Banking Group
|1,30
|0,19%
|Melrose Industries PLC Registered Shs
|5,87
|-2,10%
|Next PLC
|181,85
|-0,19%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,30
|0,07%
|Rolls-Royce Plc
|17,95
|-0,48%
|Standard Chartered plc
|25,45
|0,04%
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