FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch zeigen sich die Börsianer in London optimistisch.

Am Mittwoch klettert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE um 1,44 Prozent auf 10 463,20 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,925 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10 314,50 Punkten, nach 10 314,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 307,97 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 481,54 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 9 951,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 714,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wies der FTSE 100 8 570,77 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,15 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 481,54 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Entain (+ 11,63 Prozent auf 6,55 GBP), DCC (+ 9,38 Prozent auf 50,75 GBP), Beazley (+ 8,19 Prozent auf 12,55 GBP), GSK (+ 6,40 Prozent auf 20,70 GBP) und Croda International (+ 4,98 Prozent auf 28,48 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Rightmove (-5,18 Prozent auf 4,45 GBP), Sage (-4,00 Prozent auf 8,36 GBP), RELX (-3,50 Prozent auf 21,36 GBP), WPP 2012 (-2,77 Prozent auf 2,60 GBP) und Barclays (-2,21 Prozent auf 4,91 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 60 121 844 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 259,989 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

