Barclays Aktie

Barclays für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850403 / ISIN: GB0031348658

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 04.02.2026 15:59:00

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen

Am Mittwoch zeigen sich die Börsianer in London optimistisch.

Am Mittwoch klettert der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE um 1,44 Prozent auf 10 463,20 Punkte. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,925 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10 314,50 Punkten, nach 10 314,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 307,97 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 481,54 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 9 951,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 714,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wies der FTSE 100 8 570,77 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,15 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 481,54 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Entain (+ 11,63 Prozent auf 6,55 GBP), DCC (+ 9,38 Prozent auf 50,75 GBP), Beazley (+ 8,19 Prozent auf 12,55 GBP), GSK (+ 6,40 Prozent auf 20,70 GBP) und Croda International (+ 4,98 Prozent auf 28,48 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Rightmove (-5,18 Prozent auf 4,45 GBP), Sage (-4,00 Prozent auf 8,36 GBP), RELX (-3,50 Prozent auf 21,36 GBP), WPP 2012 (-2,77 Prozent auf 2,60 GBP) und Barclays (-2,21 Prozent auf 4,91 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 60 121 844 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 259,989 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beazley PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

mehr Analysen
04.02.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 RELX Buy UBS AG
22.01.26 RELX Overweight Barclays Capital
22.01.26 RELX Overweight Barclays Capital
15.01.26 RELX Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Barclays plc 5,46 0,92% Barclays plc
Beazley PLC 14,40 0,70% Beazley PLC
Croda International PLC Registered Shs 32,96 -0,54% Croda International PLC Registered Shs
DCC plc 55,50 -0,89% DCC plc
Entain PLC Registered Shs 6,88 -2,19% Entain PLC Registered Shs
GSK PLC Registered Shs 24,95 -0,24% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 14,82 2,07% HSBC Holdings plc
Legal & General plc 3,14 1,62% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,24 0,40% Lloyds Banking Group
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 24,80 -3,13% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rightmove PLC Registered Shs 5,15 0,98% Rightmove PLC Registered Shs
Sage PLC 9,73 -4,23% Sage PLC
WPP 2012 PLC