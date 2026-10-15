Rio Tinto Aktie

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WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757

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FTSE 100 aktuell 15.10.2026 15:58:56

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen

FTSE 100-Handel aktuell.

Am Donnerstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:42 Uhr via LSE 0,74 Prozent stärker bei 10 804,14 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,202 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,014 Prozent auf 10 723,37 Punkte an der Kurstafel, nach 10 724,86 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 839,86 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 695,84 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 2,39 Prozent. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 15.09.2026, mit 10 658,13 Punkten bewertet. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 15.07.2026, einen Stand von 10 515,92 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 424,75 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8,57 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit BT Group (+ 4,36 Prozent auf 2,07 GBP), Experian (+ 4,19 Prozent auf 28,09 GBP), Compass Group (+ 4,08) Prozent auf 32,62 USD), Imperial Brands (+ 3,35 Prozent auf 28,71 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 3,33 Prozent auf 86,78 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Antofagasta (-6,97 Prozent auf 33,23 GBP), Computacenter (-6,77 Prozent auf 50,95 GBP), Halma (-4,08 Prozent auf 33,38 GBP), Weir Group (-4,04 Prozent auf 26,12 GBP) und Rio Tinto (-3,11 Prozent auf 67,08 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 65 518 778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 289,659 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 14,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 40,24 -1,66% Antofagasta plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 149,00 2,05% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,66 -0,54% Barratt Developments PLC
BT Group plc 2,44 1,16% BT Group plc
Compass Group plc 29,14 -0,17% Compass Group plc
Computacenter PLC 60,00 -2,44% Computacenter PLC
Experian PLC 33,40 -1,18% Experian PLC
Halma PLC 40,02 -0,25% Halma PLC
HSBC Holdings plc 16,76 0,22% HSBC Holdings plc
Imperial Brands plc 33,98 1,86% Imperial Brands plc
Lloyds Banking Group 1,23 -1,28% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 103,95 1,91% London Stock Exchange (LSE)
Rio Tinto plc 80,11 -0,71% Rio Tinto plc
Weir Group PLC 31,60 1,94% Weir Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 881,90 0,38%

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