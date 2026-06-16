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Kursentwicklung 16.06.2026 12:26:37

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert am Dienstagmittag im Plus

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert am Dienstagmittag im Plus

Der FTSE 100 verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Um 12:09 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,72 Prozent auf 10 505,70 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,997 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,006 Prozent höher bei 10 431,26 Punkten, nach 10 430,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 10 505,75 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 428,56 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 195,37 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 317,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 875,22 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,57 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Rolls-Royce (+ 2,97 Prozent auf 13,99 GBP), ConvaTec (+ 2,76 Prozent auf 2,10 GBP), Entain (+ 2,62) Prozent auf 6,04 GBP), BAE Systems (+ 2,50 Prozent auf 18,66 GBP) und Flutter Entertainment (+ 2,11 Prozent auf 81,44 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Frasers Group (-5,91 Prozent auf 7,09 GBP), easyJet (-1,82 Prozent auf 4,91 GBP), Rentokil Initial (-1,69 Prozent auf 4,42 GBP), BT Group (-1,53 Prozent auf 1,99 GBP) und Associated British Foods (-1,45 Prozent auf 18,99 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 13 190 800 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 272,934 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,66 erwartet. Legal General-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,89 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at

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