FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,69 Prozent tiefer bei 10 494,59 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,013 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 567,72 Punkte an der Kurstafel, nach 10 567,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10 636,06 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 490,72 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 3,82 Prozent nach unten. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 05.02.2026, den Wert von 10 309,22 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.12.2025, einen Stand von 9 667,01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 755,84 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 5,46 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Rentokil Initial (+ 11,05 Prozent auf 4,73 GBP), Admiral Group (+ 7,55 Prozent auf 30,76 GBP), WPP 2012 (+ 7,17 Prozent auf 2,73 GBP), Entain (+ 4,32 Prozent auf 6,03 GBP) und Weir Group (+ 3,68 Prozent auf 31,52 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Fresnillo (-5,66 Prozent auf 36,34 GBP), Rio Tinto (-5,26 Prozent auf 68,12 GBP), 3i (-5,15 Prozent auf 30,23 GBP), Anglo American (-3,13 Prozent auf 34,08 GBP) und easyJet (-2,81 Prozent auf 4,22 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 46 781 759 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 266,196 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,97 erwartet. Legal General lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,54 Prozent.

