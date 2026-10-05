FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert am Montagmittag im Plus

Der FTSE 100 wagt sich am Montag nicht aus der Reserve.

Um 12:08 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,16 Prozent auf 10 478,90 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,137 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 10 462,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10 461,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10 451,73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 521,63 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 10 831,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 679,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 9 491,25 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,30 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Ithaca Energy (+ 3,60 Prozent auf 2,85 GBP), BT Group (+ 1,94 Prozent auf 2,00 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,56 Prozent auf 82,16 GBP), Airtel Africa (+ 1,24 Prozent auf 3,11 GBP) und Babcock International (+ 1,13 Prozent auf 9,33 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil 3i (-4,66 Prozent auf 24,36 GBP), Halma (-2,22 Prozent auf 35,20 GBP), Barratt Developments (-2,13 Prozent auf 3,11 GBP), Balfour Beatty (-1,97 Prozent auf 9,19 GBP) und Whitbread (-1,56 Prozent auf 24,02 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 23 551 668 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 292,119 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at