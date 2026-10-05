BT Group Aktie

BT Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 794796 / ISIN: GB0030913577

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Kursentwicklung 05.10.2026 12:26:45

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert am Montagmittag im Plus

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert am Montagmittag im Plus

Der FTSE 100 wagt sich am Montag nicht aus der Reserve.

Um 12:08 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,16 Prozent auf 10 478,90 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,137 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 10 462,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10 461,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10 451,73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 521,63 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 10 831,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 679,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Stand von 9 491,25 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,30 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Ithaca Energy (+ 3,60 Prozent auf 2,85 GBP), BT Group (+ 1,94 Prozent auf 2,00 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,56 Prozent auf 82,16 GBP), Airtel Africa (+ 1,24 Prozent auf 3,11 GBP) und Babcock International (+ 1,13 Prozent auf 9,33 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil 3i (-4,66 Prozent auf 24,36 GBP), Halma (-2,22 Prozent auf 35,20 GBP), Barratt Developments (-2,13 Prozent auf 3,11 GBP), Balfour Beatty (-1,97 Prozent auf 9,19 GBP) und Whitbread (-1,56 Prozent auf 24,02 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 23 551 668 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 292,119 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Halma PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

mehr Analysen
12:09 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.26 London Stock Exchange Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.09.26 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
31.07.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 28,58 -5,68% 3i plc
Airtel Africa 3,69 0,60% Airtel Africa
Babcock International 10,95 -1,08% Babcock International
Balfour Beatty plc 10,70 -2,73% Balfour Beatty plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 155,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,66 -2,66% Barratt Developments PLC
BT Group plc 2,36 1,51% BT Group plc
Halma PLC 41,68 -2,07% Halma PLC
HSBC Holdings plc 17,23 1,40% HSBC Holdings plc
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,32 1,59% Ithaca Energy PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,23 0,61% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 97,26 2,16% London Stock Exchange (LSE)
Whitbread PLC 28,46 -1,66% Whitbread PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 501,99 0,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenbeginn wechselhaft. Auch der DAX kann sich am Montag für keine Richtung entscheiden. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen