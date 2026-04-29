FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert im Minus

Am Mittwoch sinkt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,76 Prozent auf 10 254,09 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,951 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 332,90 Punkten, nach 10 332,79 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 245,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 338,25 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 1,20 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 967,35 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, bei 10 171,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 463,46 Punkte.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,04 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell DCC (+ 14,87 Prozent auf 61,80 GBP), WPP 2012 (+ 3,21 Prozent auf 2,67 GBP), Croda International (+ 1,37 Prozent auf 28,76 GBP), Glencore (+ 1,18 Prozent auf 5,57 GBP) und Anglo American (+ 0,95 Prozent auf 35,54 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen StJamess Place (-4,47 Prozent auf 11,97 GBP), Haleon (-3,22 Prozent auf 3,40 GBP), Next (-3,11 Prozent auf 129,25 GBP), Ocado Group (-2,63 Prozent auf 1,96 GBP) und GSK (-2,54 Prozent auf 19,77 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 31 380 597 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 261,687 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die 3i-Aktie hat mit 4,83 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at