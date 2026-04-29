DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|FTSE 100-Entwicklung
|
29.04.2026 12:27:23
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert im Minus
Am Mittwoch sinkt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,76 Prozent auf 10 254,09 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,951 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 332,90 Punkten, nach 10 332,79 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 245,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 338,25 Punkten lag.
FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 1,20 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 967,35 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, bei 10 171,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 463,46 Punkte.
Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,04 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
FTSE 100-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell DCC (+ 14,87 Prozent auf 61,80 GBP), WPP 2012 (+ 3,21 Prozent auf 2,67 GBP), Croda International (+ 1,37 Prozent auf 28,76 GBP), Glencore (+ 1,18 Prozent auf 5,57 GBP) und Anglo American (+ 0,95 Prozent auf 35,54 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen StJamess Place (-4,47 Prozent auf 11,97 GBP), Haleon (-3,22 Prozent auf 3,40 GBP), Next (-3,11 Prozent auf 129,25 GBP), Ocado Group (-2,63 Prozent auf 1,96 GBP) und GSK (-2,54 Prozent auf 19,77 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 31 380 597 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 261,687 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien
Die 3i-Aktie hat mit 4,83 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DCC plc
|
15:59
|LSE-Handel: FTSE 100 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
15:17
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
|
12:26
|Pluszeichen in London: Das macht der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Start des Donnerstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Verluste in London: FTSE 100 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
29.04.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
29.04.26
|DCC rejects £5bn takeover bid from KKR and Energy Capital (Financial Times)
|
29.04.26
|DCC rejects £5bn takeover bid from KKR and Energy Capital (Financial Times)
Analysen zu DCC plc
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|29,95
|1,08%
|Admiral Group PLC
|39,22
|-0,81%
|Croda International PLC Registered Shs
|32,98
|0,92%
|DCC plc
|64,50
|-4,44%
|Glencore plc
|6,57
|2,02%
|GSK PLC Registered Shs
|22,36
|2,01%
|Haleon PLC
|3,95
|-0,53%
|HSBC Holdings plc
|15,67
|2,10%
|Legal & General plc
|2,91
|-0,21%
|Lloyds Banking Group
|1,16
|3,62%
|Next PLC
|150,10
|0,17%
|Ocado Group PLC
|2,26
|2,63%
|St.James's Place PLC
|14,20
|5,19%
|WPP 2012 PLC
|3,09
|-0,32%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 373,64
|1,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX leichter -- DAX in Grün -- Dow fester -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendiert am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielt währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.