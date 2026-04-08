Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
08.04.2026 09:29:32
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert zum Start im Plus
Um 09:12 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 2,36 Prozent stärker bei 10 592,85 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,962 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,028 Prozent schwächer bei 10 345,93 Punkten, nach 10 348,79 Punkten am Vortag.
Bei 10 345,93 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 655,92 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,50 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, bei 10 284,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 044,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 7 910,53 Punkten.
Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 6,45 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 13,99 Prozent auf 39,19 GBP), easyJet (+ 12,32 Prozent auf 4,01 GBP), Fresnillo (+ 10,18 Prozent auf 37,10 GBP), International Consolidated Airlines (+ 9,88 Prozent auf 3,96 GBP) und Anglo American (+ 9,83 Prozent auf 35,92 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil BP (-8,54 Prozent auf 5,47 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-7,12 Prozent auf 33,14 GBP), Centrica (-2,61 Prozent auf 2,13 GBP), BAE Systems (-0,42 Prozent auf 22,62 GBP) und Glencore (-0,15 Prozent auf 5,57 GBP).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 15 987 986 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 272,673 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick
Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Legal General lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,81 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu easyJet plc
|27.03.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|19.03.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|09.03.26
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|3i plc
|32,00
|4,68%
|Antofagasta plc
|41,29
|2,94%
|AstraZeneca PLC
|175,50
|1,24%
|BAE Systems plc
|26,12
|0,66%
|BP plc (British Petrol)
|6,33
|-6,69%
|Centrica plc
|2,46
|-3,15%
|easyJet plc
|4,58
|11,57%
|Fresnillo PLC
|42,04
|6,54%
|Glencore plc
|6,34
|-0,78%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,50
|7,61%
|Legal & General plc
|3,05
|5,90%
|Lloyds Banking Group
|1,19
|6,29%
|Schroders PLC Registered Shs
|6,64
|-0,15%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|38,24
|-5,50%
