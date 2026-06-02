FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 notiert zum Start im Plus

Der FTSE 100 hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,25 Prozent fester bei 10 364,77 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,979 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,006 Prozent schwächer bei 10 338,38 Punkten in den Handel, nach 10 338,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 371,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 338,38 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 363,93 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 02.03.2026, mit 10 780,11 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 02.06.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 774,26 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,16 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Fresnillo (+ 3,67 Prozent auf 33,61 GBP), Entain (+ 3,41 Prozent auf 5,82 GBP), Flutter Entertainment (+ 3,30 Prozent auf 77,53 GBP), Kingfisher (+ 3,29 Prozent auf 2,85 GBP) und Antofagasta (+ 3,13 Prozent auf 42,69 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil BAT (-3,03 Prozent auf 44,42 GBP), BP (-1,64 Prozent auf 5,27 GBP), Experian (-1,05 Prozent auf 26,48 GBP), Imperial Brands (-1,04 Prozent auf 26,60 GBP) und Airtel Africa (-0,96 Prozent auf 3,50 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 1 579 287 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 277,069 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8,34 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at