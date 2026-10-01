FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich leichter

Am Donnerstag verbucht der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE Verluste in Höhe von 1,37 Prozent auf 10 460,84 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,181 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,004 Prozent auf 10 606,39 Punkte an der Kurstafel, nach 10 606,00 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 10 606,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 390,73 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 2,19 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 01.09.2026, bei 10 789,28 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 01.07.2026, den Stand von 10 478,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 446,43 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,12 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit WPP 2012 (+ 3,83 Prozent auf 3,91 GBP), Sage (+ 2,02 Prozent auf 9,91 GBP), Pearson (+ 1,19 Prozent auf 12,31 GBP), RELX (+ 1,04 Prozent auf 25,22 GBP) und BP (+ 1,00 Prozent auf 5,55 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Games Workshop Group (-5,67 Prozent auf 169,70 GBP), NatWest Group (-4,43 Prozent auf 6,58 GBP), Bank of Georgia Group (-4,04 Prozent auf 137,90 GBP), Weir Group (-3,92 Prozent auf 25,96 GBP) und HSBC (-3,73 Prozent auf 14,42 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 61 084 196 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 303,272 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at