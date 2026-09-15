FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Der FTSE 100 notiert am zweiten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,56 Prozent tiefer bei 10 637,93 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,188 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10 697,76 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 697,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 10 697,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 637,11 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 10 750,11 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, stand der FTSE 100 noch bei 10 430,62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, lag der FTSE 100 bei 9 277,03 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,90 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 10 989,45 Punkte. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Coca-Cola European Partners (+ 1,85 Prozent auf 104,67 USD), Kingfisher (+ 1,49 Prozent auf 2,92 GBP), JD Sports Fashion (+ 1,02 Prozent auf 0,77 GBP), Rentokil Initial (+ 0,74 Prozent auf 3,33 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 0,65 Prozent auf 154,95 USD). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Aberdeen Group (-2,59 Prozent auf 2,40 GBP), Barclays (-2,25 Prozent auf 4,68 GBP), StJamess Place (-2,24 Prozent auf 10,99 GBP), Intermediate Capital Group (-2,09 Prozent auf 18,31 GBP) und Standard Chartered (-2,04 Prozent auf 22,52 GBP) unter Druck.

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 2 643 242 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 311,200 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at