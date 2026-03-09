AstraZeneca Aktie
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer
Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 1,86 Prozent leichter bei 10 093,19 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,969 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 10 284,96 Punkte an der Kurstafel, nach 10 284,75 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 092,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 284,96 Punkten erreichte.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 386,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 642,01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Stand von 8 679,88 Punkten.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,43 Prozent zu Buche. Bei 10 934,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten markiert.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,92 Prozent auf 31,93 GBP), BP (+ 1,86 Prozent auf 5,08 GBP), Admiral Group (+ 0,19 Prozent auf 30,88 GBP), Beazley (-0,08 Prozent auf 12,88 GBP) und Pearson (-0,08 Prozent auf 9,75 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Anglo American (-5,91 Prozent auf 30,40 GBP), Segro (-5,75 Prozent auf 7,14 GBP), Rolls-Royce (-5,46 Prozent auf 11,96 GBP), Antofagasta (-5,35 Prozent auf 35,38 GBP) und IMI (-4,69 Prozent auf 26,82 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 930 788 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 259,544 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.
KGV und Dividende der FTSE 100-Titel
Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,73 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu AstraZeneca PLC
|06.03.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.03.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|18.02.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
