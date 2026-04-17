FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start leichter

Der FTSE 100 gibt seine Gewinne vom Vortag am fünften Tag der Woche wieder ab.

Am Freitag sinkt der FTSE 100 um 09:11 Uhr via LSE um 0,18 Prozent auf 10 570,47 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,004 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,003 Prozent stärker bei 10 590,35 Punkten, nach 10 589,99 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 569,80 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 594,86 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,292 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 17.03.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 403,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 10 235,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 275,66 Punkte.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,22 Prozent zu. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Burberry (+ 1,65 Prozent auf 11,55 GBP), Intertek (+ 1,58 Prozent auf 48,30 GBP), Ocado Group (+ 0,97 Prozent auf 1,99 GBP), Airtel Africa (+ 0,97 Prozent auf 3,54 GBP) und Informa (+ 0,94 Prozent auf 8,27 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Centrica (-3,78 Prozent auf 2,00 GBP), SSE (-3,01 Prozent auf 25,65 GBP), Antofagasta (-2,43 Prozent auf 36,79 GBP), Fresnillo (-1,89 Prozent auf 34,86 GBP) und Anglo American (-1,61 Prozent auf 35,41 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 4 264 275 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 264,183 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Die 3i-Aktie hat mit 5,20 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. In puncto Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at