FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 sackt mittags ab

Der FTSE 100 zeigt sich derzeit wenig verändert.

Am Mittwoch notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,05 Prozent schwächer bei 9 884,12 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 2,853 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,000 Prozent auf 9 889,20 Punkte an der Kurstafel, nach 9 889,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 9 893,15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 9 866,33 Punkten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,134 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 9 534,91 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.09.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 250,43 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 136,99 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 19,66 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7 544,83 Punkte.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Schroders (+ 1,57 Prozent auf 4,06 GBP), Entain (+ 0,86 Prozent auf 7,52 GBP), Frasers Group (+ 0,75 Prozent auf 6,74 GBP), Barratt Developments (+ 0,74 Prozent auf 3,75 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 0,74 Prozent auf 89,17 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil WPP 2012 (-0,85 Prozent auf 3,27 GBP), Rolls-Royce (-0,84 Prozent auf 11,50 GBP), International Consolidated Airlines (-0,84 Prozent auf 4,15 GBP), GSK (-0,72 Prozent auf 18,02 GBP) und AstraZeneca (-0,62 Prozent auf 136,51 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 4 173 971 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 242,274 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Die 3i-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,42 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

