FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schlussendlich stärker

Mit dem FTSE 100 ging es am Mittwochabend aufwärts.

Der FTSE 100 verbuchte im LSE-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,58 Prozent auf 10 325,35 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,948 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,004 Prozent auf 10 264,91 Punkte an der Kurstafel, nach 10 265,32 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 10 360,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 240,39 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,897 Prozent zu. Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 10 582,96 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 13.02.2026, einen Wert von 10 446,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.05.2025, lag der FTSE 100 bei 8 602,92 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,76 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 8,73 Prozent auf 42,99 GBP), Metlen Energy Metals (+ 5,61 Prozent auf 39,50 EUR), Intertek (+ 5,28 Prozent auf 55,80 GBP), Anglo American (+ 4,54 Prozent auf 40,75 GBP) und Rio Tinto (+ 4,44 Prozent auf 82,72 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen Airtel Africa (-13,10 Prozent auf 3,60 GBP), RELX (-4,97 Prozent auf 23,33 GBP), Experian (-4,64 Prozent auf 25,26 GBP), Flutter Entertainment (-4,28 Prozent auf 69,78 GBP) und Sage (-3,55 Prozent auf 8,48 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 117 189 922 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 263,863 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Die 3i-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Mit 9,07 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie an.

Redaktion finanzen.at