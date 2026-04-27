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FTSE 100-Performance 27.04.2026 15:58:24

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schwächelt am Nachmittag

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schwächelt am Nachmittag

Wenig Veränderung ist am Nachmittag in London zu beobachten.

Um 15:40 Uhr steht im LSE-Handel ein Minus von 0,13 Prozent auf 10 365,96 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,970 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,005 Prozent schwächer bei 10 378,53 Punkten in den Montagshandel, nach 10 379,08 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 335,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 410,79 Punkten erreichte.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Noch vor einem Monat, am 27.03.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 967,35 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 27.01.2026, bei 10 207,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.04.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 415,25 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,17 Prozent nach oben. Bei 10 934,94 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Frasers Group (+ 2,24 Prozent auf 6,74 GBP), Flutter Entertainment (+ 2,09 Prozent auf 82,90 GBP), Burberry (+ 1,93 Prozent auf 11,70 GBP), Whitbread (+ 1,26 Prozent auf 24,90 GBP) und Smith Nephew (+ 1,25 Prozent auf 11,73 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Entain (-6,67 Prozent auf 5,60 GBP), Marks Spencer (-5,07 Prozent auf 3,29 GBP), J Sainsbury (-2,90 Prozent auf 3,35 GBP), Weir Group (-2,67 Prozent auf 29,16 GBP) und BT Group (-2,44 Prozent auf 2,18 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 52 173 683 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 262,027 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,90 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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