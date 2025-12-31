Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|FTSE 100-Marktbericht
|
31.12.2025 15:57:46
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schwächer
Um 13:35 Uhr sinkt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,09 Prozent auf 9 931,38 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,851 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,000 Prozent auf 9 940,70 Punkte an der Kurstafel, nach 9 940,71 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des FTSE 100 betrug 9 916,70 Punkte, das Tageshoch hingegen 9 950,11 Zähler.
FTSE 100-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,615 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der FTSE 100 9 720,51 Punkte auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9 350,43 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, den Stand von 8 173,02 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 kletterte der Index bereits um 20,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9 954,32 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 544,83 Zählern registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100
Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Metlen Energy Metals (+ 1,20 Prozent auf 43,98 EUR), Pershing Square (+ 1,08 Prozent auf 48,46 GBP), Marks Spencer (+ 0,76 Prozent auf 3,30 GBP), Frasers Group (+ 0,59 Prozent auf 6,78 GBP) und 3i (+ 0,59 Prozent auf 32,63 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Fresnillo (-2,29 Prozent auf 33,34 GBP), Croda International (-2,21 Prozent auf 26,95 GBP), Ocado Group (-1,83 Prozent auf 2,36 GBP), Beazley (-1,42 Prozent auf 8,32 GBP) und Experian (-1,35 Prozent auf 33,63 GBP) unter Druck.
FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im FTSE 100 sticht die Vodafone Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 28 289 259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 244,335 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,95 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
