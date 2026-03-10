FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 steigt am Dienstagnachmittag

Am Dienstagnachmittag zeigen sich die Anleger in London optimistisch.

Am Dienstag gewinnt der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 1,67 Prozent auf 10 420,52 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,970 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10 249,17 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 249,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 235,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 441,77 Zählern.

FTSE 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 10.02.2026, lag der FTSE 100 bei 10 353,84 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.12.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 9 655,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.03.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 600,22 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,72 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Fresnillo (+ 7,75 Prozent auf 37,80 GBP), Anglo American (+ 6,11 Prozent auf 33,18 GBP), Antofagasta (+ 5,93) Prozent auf 38,79 GBP), Rolls-Royce (+ 5,73 Prozent auf 13,10 GBP) und Pershing Square (+ 5,39 Prozent auf 42,20 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Flutter Entertainment (-3,35 Prozent auf 78,50 GBP), BP (-1,49 Prozent auf 5,02 GBP), Rentokil Initial (-1,33 Prozent auf 4,53 GBP), BAE Systems (-1,05 Prozent auf 22,35 GBP) und RELX (-0,83 Prozent auf 26,24 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 44 579 942 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 258,865 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

2026 hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at