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Marktbericht 25.03.2026 09:30:00

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 steigt zum Handelsstart

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 steigt zum Handelsstart

Das macht das Börsenbarometer in London am Morgen.

Um 09:13 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,89 Prozent stärker bei 10 053,86 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,856 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 965,17 Punkte an der Kurstafel, nach 9 965,16 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 10 057,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 9 965,17 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 1,36 Prozent. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 25.02.2026, den Wert von 10 806,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 870,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.03.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 663,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,03 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Croda International (+ 4,27 Prozent auf 28,60 GBP), Fresnillo (+ 3,45 Prozent auf 33,10 GBP), Intermediate Capital Group (+ 3,36 Prozent auf 15,37 GBP), Anglo American (+ 3,11 Prozent auf 31,49 GBP) und Rolls-Royce (+ 2,96 Prozent auf 12,00 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen RS Group (-4,71 Prozent auf 5,59 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,03 Prozent auf 34,25 GBP), BT Group (-0,53 Prozent auf 2,06 GBP), Experian (-0,47 Prozent auf 25,54 GBP) und J Sainsbury (-0,42 Prozent auf 3,28 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 4 204 092 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 247,279 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 hat die 3i-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,29 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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BT Group plc 2,40 -0,83% BT Group plc
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Experian PLC 29,20 -2,01% Experian PLC
Fresnillo PLC 37,82 0,42% Fresnillo PLC
Intermediate Capital Group PLC 17,70 1,14% Intermediate Capital Group PLC
J. Sainsbury plc 3,86 0,52% J. Sainsbury plc
Legal & General plc 2,87 2,14% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,11 2,31% Lloyds Banking Group
Rolls-Royce Plc 13,78 1,32% Rolls-Royce Plc
RS Group PLC Registered Shs 6,51 -4,48% RS Group PLC Registered Shs
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