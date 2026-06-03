FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht Abschläge

Am Nachmittag halten sich die Börsianer in London zurück.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 10 364,86 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,972 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,004 Prozent auf 10 373,90 Punkte an der Kurstafel, nach 10 373,51 Punkten am Vortag.

Bei 10 383,07 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 322,36 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,427 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 363,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 484,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 787,02 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,16 Prozent zu. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Tops und Flops im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell SSE (+ 3,63 Prozent auf 23,38 GBP), Bunzl (+ 3,24 Prozent auf 23,56 GBP), United Utilities (+ 2,58 Prozent auf 13,13 GBP), Compass Group (+ 2,52 Prozent auf 32,94 USD) und Smith Nephew (+ 2,15 Prozent auf 11,15 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Intermediate Capital Group (-6,09 Prozent auf 17,42 GBP), easyJet (-3,43 Prozent auf 4,49 GBP), WPP 2012 (-3,06 Prozent auf 2,70 GBP), Rio Tinto (-2,52 Prozent auf 80,99 GBP) und Burberry (-2,26 Prozent auf 11,44 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 25 123 355 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 274,977 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

In diesem Jahr hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at