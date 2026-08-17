Burberry Aktie

Burberry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100 aktuell 17.08.2026 16:00:11

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge

Wenig Veränderung ist aktuell in London zu beobachten.

Um 15:42 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,09 Prozent leichter bei 10 740,91 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,213 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10 749,95 Punkten in den Handel, nach 10 750,11 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 725,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 793,55 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 600,37 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 10 195,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, mit 9 138,90 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 7,94 Prozent zu Buche. Bei 10 989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Prudential (+ 1,61 Prozent auf 10,42 GBP), Rolls-Royce (+ 1,57 Prozent auf 15,65 GBP), Anglo American (+ 1,56 Prozent auf 39,10 GBP), Entain (+ 1,54 Prozent auf 5,66 GBP) und IG Group (+ 1,54 Prozent auf 13,84 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Tesco (-3,01 Prozent auf 4,48 GBP), Burberry (-2,94 Prozent auf 10,48 GBP), J Sainsbury (-2,85 Prozent auf 3,34 GBP), JD Sports Fashion (-2,83 Prozent auf 0,90 GBP) und Howden Joinery Group (-2,72 Prozent auf 8,05 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19 671 631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 306,934 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Burberry plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Burberry plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Babcock International 13,67 -2,98% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 158,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Burberry plc 12,26 -1,96% Burberry plc
Entain PLC Registered Shs 6,57 1,02% Entain PLC Registered Shs
Howden Joinery Group PLC 9,40 -3,09% Howden Joinery Group PLC
HSBC Holdings plc 18,01 0,73% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 16,23 2,40% IG Group Holdings PLC
J. Sainsbury plc 3,90 -3,18% J. Sainsbury plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 1,06 -2,76% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,34 -0,04% Lloyds Banking Group
Prudential plc 12,19 1,33% Prudential plc
Rolls-Royce Plc 18,34 1,08% Rolls-Royce Plc
Tesco PLC 5,25 -1,87% Tesco PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 737,19 -0,12%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX unentschlossen - Rekordhoch bleibt in Sichtweite -- Dow schwächer - Techwerte in Grün -- Asiens Börsen schließen mit Gewinnen
Der ATX zeigt sich im Montagshandel schwächer. Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger zurück. Die US-Aktienmärkte zeigen sich uneinheitlich. Käufer prägten zum Wochenstart den Markt in Fernost.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen