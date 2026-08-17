FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht am Montagnachmittag Abschläge

Wenig Veränderung ist aktuell in London zu beobachten.

Um 15:42 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,09 Prozent leichter bei 10 740,91 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,213 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10 749,95 Punkten in den Handel, nach 10 750,11 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 725,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 793,55 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 600,37 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, bei 10 195,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, mit 9 138,90 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 7,94 Prozent zu Buche. Bei 10 989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Prudential (+ 1,61 Prozent auf 10,42 GBP), Rolls-Royce (+ 1,57 Prozent auf 15,65 GBP), Anglo American (+ 1,56 Prozent auf 39,10 GBP), Entain (+ 1,54 Prozent auf 5,66 GBP) und IG Group (+ 1,54 Prozent auf 13,84 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Tesco (-3,01 Prozent auf 4,48 GBP), Burberry (-2,94 Prozent auf 10,48 GBP), J Sainsbury (-2,85 Prozent auf 3,34 GBP), JD Sports Fashion (-2,83 Prozent auf 0,90 GBP) und Howden Joinery Group (-2,72 Prozent auf 8,05 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 19 671 631 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 306,934 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at