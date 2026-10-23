FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Verluste

Um 15:40 Uhr fällt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,76 Prozent auf 10 642,99 Punkte zurück. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,260 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,003 Prozent auf 10 724,72 Punkte an der Kurstafel, nach 10 725,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 641,36 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 748,42 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der FTSE 100 bereits um 2,20 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, lag der FTSE 100 bei 10 705,26 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.07.2026, den Wert von 10 639,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 578,57 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,95 Prozent nach oben. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell BP (+ 3,14 Prozent auf 6,31 GBP), Ithaca Energy (+ 2,90 Prozent auf 2,98 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2,86 Prozent auf 40,00 GBP), Smith Nephew (+ 1,85 Prozent auf 11,55 GBP) und Compass Group (+ 1,80 Prozent auf 33,95 USD). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Rolls-Royce (-7,00 Prozent auf 11,71 GBP), Computacenter (-5,38 Prozent auf 45,70 GBP), Melrose Industries (-4,53 Prozent auf 4,54 GBP), Diploma (-3,72 Prozent auf 69,90 GBP) und Metlen Energy Metals (-3,71 Prozent auf 46,70 EUR).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 38 250 955 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 286,115 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at