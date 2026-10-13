FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht schlussendlich Abschläge

Der FTSE 100 kam am Abend nicht vom Fleck.

Schlussendlich beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 10 650,33 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,187 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 656,18 Punkte an der Kurstafel, nach 10 656,28 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10 641,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 762,01 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 10 650,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 498,29 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 13.10.2025, einen Wert von 9 442,87 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,03 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit WPP 2012 (+ 4,17 Prozent auf 3,94 GBP), BP (+ 3,74 Prozent auf 6,10 GBP), Auto Trader Group (+ 3,61 Prozent auf 5,13 GBP), Melrose Industries (+ 3,47 Prozent auf 4,65 GBP) und Croda International (+ 2,93 Prozent auf 35,17 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Antofagasta (-5,58 Prozent auf 35,88 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-4,68 Prozent auf 83,50 GBP), Balfour Beatty (-3,63 Prozent auf 8,49 GBP), Rolls-Royce (-3,58 Prozent auf 13,46 GBP) und IMI (-2,70 Prozent auf 30,26 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 91 669 367 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 282,941 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at