AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
|FTSE 100 im Blick
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20.10.2026 15:58:28
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht Verluste
Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,47 Prozent leichter bei 10 713,64 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,283 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,006 Prozent leichter bei 10 764,07 Punkten, nach 10 764,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 767,96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 673,02 Zählern.
FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 659,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 524,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 403,57 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,66 Prozent aufwärts. Bei 10 989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.
FTSE 100-Gewinner und -Verlierer
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit National Grid (+ 1,89 Prozent auf 12,12 GBP), Severn Trent (+ 1,64 Prozent auf 32,14 GBP), United Utilities (+ 1,29) Prozent auf 14,89 GBP), Experian (+ 1,24 Prozent auf 28,67 GBP) und AstraZeneca (+ 1,23 Prozent auf 125,52 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Antofagasta (-3,84 Prozent auf 32,31 GBP), Halma (-3,75 Prozent auf 32,84 GBP), Diploma (-3,46 Prozent auf 75,30 GBP), Weir Group (-3,12 Prozent auf 25,50 GBP) und Standard Chartered (-3,08 Prozent auf 20,15 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 55 314 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 290,983 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf
Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
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|UBS AG
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
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|Deutsche Bank AG
|20.10.26
|AstraZeneca Buy
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|16.10.26
|AstraZeneca Buy
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|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|39,28
|-0,71%
|AstraZeneca PLC
|150,25
|2,77%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|147,00
|0,68%
|Barratt Developments PLC
|3,80
|3,83%
|Diploma PLC
|89,85
|-2,23%
|Experian PLC
|34,60
|3,59%
|Halma PLC
|39,80
|0,20%
|HSBC Holdings plc
|16,36
|-1,15%
|Lloyds Banking Group
|1,20
|-2,71%
|National Grid plc
|14,44
|1,62%
|Severn Trent plc
|38,60
|3,37%
|Standard Chartered plc
|24,43
|-1,13%
|United Utilities PLC
|17,83
|2,94%
|Weir Group PLC
|30,80
|-1,28%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 733,00
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