AstraZeneca Aktie

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WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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FTSE 100 im Blick 20.10.2026 15:58:28

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht Verluste

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht Verluste

Der FTSE 100 gibt sich am Dienstag schwächer.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,47 Prozent leichter bei 10 713,64 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,283 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,006 Prozent leichter bei 10 764,07 Punkten, nach 10 764,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 767,96 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 673,02 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 659,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10 524,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.10.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 403,57 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7,66 Prozent aufwärts. Bei 10 989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Zählern.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit National Grid (+ 1,89 Prozent auf 12,12 GBP), Severn Trent (+ 1,64 Prozent auf 32,14 GBP), United Utilities (+ 1,29) Prozent auf 14,89 GBP), Experian (+ 1,24 Prozent auf 28,67 GBP) und AstraZeneca (+ 1,23 Prozent auf 125,52 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Antofagasta (-3,84 Prozent auf 32,31 GBP), Halma (-3,75 Prozent auf 32,84 GBP), Diploma (-3,46 Prozent auf 75,30 GBP), Weir Group (-3,12 Prozent auf 25,50 GBP) und Standard Chartered (-3,08 Prozent auf 20,15 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 55 314 770 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 290,983 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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15.10.26 AstraZeneca Outperform RBC Capital Markets
14.10.26 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 39,28 -0,71% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 150,25 2,77% AstraZeneca PLC
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 147,00 0,68% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,80 3,83% Barratt Developments PLC
Diploma PLC 89,85 -2,23% Diploma PLC
Experian PLC 34,60 3,59% Experian PLC
Halma PLC 39,80 0,20% Halma PLC
HSBC Holdings plc 16,36 -1,15% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,20 -2,71% Lloyds Banking Group
National Grid plc 14,44 1,62% National Grid plc
Severn Trent plc 38,60 3,37% Severn Trent plc
Standard Chartered plc 24,43 -1,13% Standard Chartered plc
United Utilities PLC 17,83 2,94% United Utilities PLC
Weir Group PLC 30,80 -1,28% Weir Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 733,00 -0,29%

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