FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Verluste

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel schlussendlich um 1,41 Prozent leichter bei 10 227,33 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,970 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,004 Prozent schwächer bei 10 372,77 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 373,20 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 227,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 372,77 Punkten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 233,07 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, bei 10 249,52 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 09.06.2025, mit 8 832,28 Punkten bewertet.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,78 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit WPP 2012 (+ 5,53 Prozent auf 2,77 GBP), Flutter Entertainment (+ 4,61 Prozent auf 82,62 GBP), Croda International (+ 3,95 Prozent auf 29,76 GBP), Metlen Energy Metals (+ 3,49 Prozent auf 42,10 EUR) und easyJet (+ 3,00 Prozent auf 4,80 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Standard Chartered (-6,31 Prozent auf 18,11 GBP), Fresnillo (-5,10 Prozent auf 28,68 GBP), HSBC (-4,36 Prozent auf 13,11 GBP), Glencore (-4,35 Prozent auf 5,69 GBP) und Prudential (-4,22 Prozent auf 9,16 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 82 997 528 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 270,673 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,47 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,23 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at