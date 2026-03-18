FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

Zum Handelsende zogen sich die Börsianer in London zurück.

Der FTSE 100 gab im LSE-Handel schlussendlich um 0,94 Prozent auf 10 305,29 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,983 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 403,54 Punkte an der Kurstafel, nach 10 403,60 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 279,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 447,70 Einheiten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,431 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 686,18 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 837,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 705,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,56 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Diploma (+ 17,79 Prozent auf 59,25 GBP), Weir Group (+ 2,03 Prozent auf 29,20 GBP), RS Group (+ 1,84 Prozent auf 6,10 GBP), Standard Chartered (+ 1,68 Prozent auf 16,31 GBP) und easyJet (+ 1,46 Prozent auf 3,67 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen 3i (-4,80 Prozent auf 28,75 GBP), Compass Group (-4,54 Prozent auf 21,64 GBP), WPP 2012 (-4,09 Prozent auf 2,27 GBP), Fresnillo (-3,65 Prozent auf 33,22 GBP) und Ocado Group (-3,61 Prozent auf 2,03 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 64 467 928 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 258,746 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Legal General-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at