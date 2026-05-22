FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,33 Prozent höher bei 10 477,96 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,988 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10 443,11 Punkte an der Kurstafel, nach 10 443,47 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 435,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 10 486,25 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 2,78 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, lag der FTSE 100 bei 10 476,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 686,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 739,26 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,29 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern erreicht.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit 3i (+ 2,93 Prozent auf 23,16 GBP), Ocado Group (+ 2,60 Prozent auf 2,09 GBP), BT Group (+ 2,30 Prozent auf 2,25 GBP), Compass Group (+ 2,00 Prozent auf 32,18 USD) und RS Group (+ 1,95 Prozent auf 6,81 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil BP (-0,96 Prozent auf 5,60 GBP), Severn Trent (-0,84 Prozent auf 30,74 GBP), United Utilities (-0,59 Prozent auf 13,52 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,57 Prozent auf 32,21 GBP) und Glencore (-0,45 Prozent auf 5,71 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 1 742 238 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,201 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,59 erwartet. Mit 8,32 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at