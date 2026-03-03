Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Index im Blick
|
03.03.2026 09:30:43
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Verluste
Der FTSE 100 sinkt im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 1,33 Prozent auf 10 636,89 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,175 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10 780,25 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 780,11 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 634,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 780,25 Punkten.
FTSE 100-Performance im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 314,59 Punkten auf. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 9 692,07 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor einem Jahr, am 03.03.2025, mit 8 871,31 Punkten bewertet.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,89 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 951,14 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Smith Nephew (+ 1,89 Prozent auf 13,38 GBP), Flutter Entertainment (+ 1,39 Prozent auf 78,50 GBP), BP (+ 1,02 Prozent auf 4,93 GBP), Pershing Square (+ 0,57 Prozent auf 42,44 GBP) und Pearson (+ 0,23 Prozent auf 9,57 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Intertek (-9,11 Prozent auf 43,10 GBP), Prudential (-4,08 Prozent auf 10,71 GBP), Antofagasta (-3,44 Prozent auf 40,15 GBP), Anglo American (-3,16 Prozent auf 34,77 GBP) und Barclays (-3,12 Prozent auf 4,24 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 5 804 703 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 274,425 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,99 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent bei der Legal General-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
