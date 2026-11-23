Aktuell wagen sich die Anleger in London aus der Reserve.

Am Montag gewinnt der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,54 Prozent auf 10 402,05 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,123 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,004 Prozent tiefer bei 10 345,90 Punkten, nach 10 346,34 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 10 340,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10 415,12 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Der FTSE 100 lag vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 10 690,36 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 816,56 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Stand von 9 539,71 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 4,53 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 989,45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Melrose Industries (+ 2,93 Prozent auf 4,74 GBP), Fresnillo (+ 2,79 Prozent auf 22,11 GBP), Babcock International (+ 2,72 Prozent auf 10,39 GBP), Rolls-Royce (+ 2,69 Prozent auf 13,07 GBP) und Halma (+ 2,64 Prozent auf 33,42 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Vodafone Group (-3,78 Prozent auf 1,04 GBP), RELX (-1,13 Prozent auf 29,42 GBP), Unilever (-0,78 Prozent auf 48,50 GBP), BT Group (-0,75 Prozent auf 2,11 GBP) und Barratt Developments (-0,74 Prozent auf 3,10 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 15 422 510 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 252,041 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at