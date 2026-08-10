Bank of Georgia Group Aktie
WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85
|FTSE 100 im Fokus
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10.08.2026 15:58:46
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich am Montagnachmittag leichter
Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,37 Prozent tiefer bei 10 860,78 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,256 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 10 901,09 Punkten, nach 10 901,09 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 910,87 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 835,98 Zählern.
FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 10.07.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 497,29 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der FTSE 100 10 233,07 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, stand der FTSE 100 bei 9 095,73 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,14 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.
Heutige Tops und Flops im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Metlen Energy Metals (+ 2,44 Prozent auf 49,56 EUR), Glencore (+ 1,51 Prozent auf 5,65 GBP), BP (+ 1,35 Prozent auf 5,24 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 1,25 Prozent auf 14,14 GBP) und Rolls-Royce (+ 1,11 Prozent auf 15,47 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Coca-Cola HBC (-4,23 Prozent auf 47,50 GBP), BAT (-3,28 Prozent auf 42,76 GBP), Imperial Brands (-2,94 Prozent auf 27,09 GBP), Persimmon (-2,70 Prozent auf 11,35 GBP) und Vodafone Group (-2,53 Prozent auf 1,17 GBP) unter Druck.
Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien
Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 25 051 492 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie hat im FTSE 100 mit 306,904 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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