FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich leichter

Der FTSE 100 zeigt sich heute mit negativem Vorzeichen.

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:42 Uhr um 1,06 Prozent leichter bei 10 293,14 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,983 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 403,54 Punkten in den Handel, nach 10 403,60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 289,07 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 447,70 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,312 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, stand der FTSE 100 bei 10 686,18 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 18.12.2025, einen Wert von 9 837,77 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 705,23 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3,44 Prozent. Bei 10 934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 951,14 Punkten.

FTSE 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Diploma (+ 17,99 Prozent auf 59,35 GBP), Standard Chartered (+ 1,34 Prozent auf 16,25 GBP), Weir Group (+ 1,33 Prozent auf 29,00 GBP), Halma (+ 1,32 Prozent auf 38,44 GBP) und easyJet (+ 1,13 Prozent auf 3,66 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Fresnillo (-5,57 Prozent auf 32,56 GBP), 3i (-4,50 Prozent auf 28,84 GBP), Ocado Group (-3,94 Prozent auf 2,02 GBP), WPP 2012 (-3,93 Prozent auf 2,28 GBP) und Antofagasta (-3,57 Prozent auf 34,35 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 30 222 314 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 258,746 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

2026 weist die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at