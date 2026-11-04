FTSE 100

10 782,66
-46,55
-0,43 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
FTSE 100-Kursentwicklung 04.11.2026 17:58:45

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich letztendlich fester

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich letztendlich fester

Mit dem FTSE 100 ging es letztendlich aufwärts.

Der FTSE 100 kletterte im LSE-Handel letztendlich um 1,79 Prozent auf 10 829,21 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,268 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 10 637,28 Punkte an der Kurstafel, nach 10 638,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 631,96 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 857,74 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,930 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 461,95 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Wert von 10 879,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 714,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,82 Prozent nach oben. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 7,09 Prozent auf 24,48 GBP), Smith Nephew (+ 6,49 Prozent auf 11,90 GBP), Marks Spencer (+ 6,40 Prozent auf 4,41 GBP), Associated British Foods (+ 6,37 Prozent auf 20,21 GBP) und Endeavour Mining (+ 6,21 Prozent auf 37,78 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Weir Group (-9,58 Prozent auf 23,78 GBP), Ithaca Energy (-8,11 Prozent auf 2,58 GBP), Computacenter (-4,38 Prozent auf 48,24 GBP), BAE Systems (-4,19 Prozent auf 19,88 GBP) und BP (-3,00 Prozent auf 5,72 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 151 348 115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267,221 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Associated British Foods plc 24,00 0,00% Associated British Foods plc
BAE Systems plc 22,30 -0,04% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 141,00 -4,73% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,94 -0,51% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 6,76 0,93% BP plc (British Petrol)
Computacenter PLC 55,00 0,00% Computacenter PLC
Endeavour Mining PLC 48,81 -1,01% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 29,74 -1,26% Fresnillo PLC
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,11 0,45% Ithaca Energy PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,15 -0,22% Lloyds Banking Group
Marks & Spencer plc 5,25 0,00% Marks & Spencer plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,77 0,54% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Smith & Nephew plc 14,20 0,00% Smith & Nephew plc
Weir Group PLC 27,60 -0,72% Weir Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 782,66 -0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Baisse im Technologiesektor: Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX büßen Gewinne letztlich ein
An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung. Am heimischen Aktienmarkt sowie beim DAX waren zunächst teils kräftige Gewinne zu sehen, bevor beide Börsenbarometer ins Minus fielen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen