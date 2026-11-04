FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich letztendlich fester

Der FTSE 100 kletterte im LSE-Handel letztendlich um 1,79 Prozent auf 10 829,21 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,268 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,011 Prozent auf 10 637,28 Punkte an der Kurstafel, nach 10 638,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 631,96 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 857,74 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,930 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 461,95 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Wert von 10 879,38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 714,96 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,82 Prozent nach oben. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Punkte.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Fresnillo (+ 7,09 Prozent auf 24,48 GBP), Smith Nephew (+ 6,49 Prozent auf 11,90 GBP), Marks Spencer (+ 6,40 Prozent auf 4,41 GBP), Associated British Foods (+ 6,37 Prozent auf 20,21 GBP) und Endeavour Mining (+ 6,21 Prozent auf 37,78 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Weir Group (-9,58 Prozent auf 23,78 GBP), Ithaca Energy (-8,11 Prozent auf 2,58 GBP), Computacenter (-4,38 Prozent auf 48,24 GBP), BAE Systems (-4,19 Prozent auf 19,88 GBP) und BP (-3,00 Prozent auf 5,72 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 151 348 115 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 267,221 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at