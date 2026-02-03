Antofagasta Aktie

Antofagasta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

LSE-Handel im Blick 03.02.2026 17:59:22

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer

Der FTSE 100 schloss den Dienstagshandel mit Verlusten ab.

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel zum Handelsende um 0,26 Prozent leichter bei 10 314,59 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,892 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 10 341,32 Punkte an der Kurstafel, nach 10 341,56 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 232,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 373,28 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 9 951,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, wies der FTSE 100 9 701,37 Punkte auf. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 03.02.2025, einen Stand von 8 583,56 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 373,28 Punkten. Bei 9 951,14 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 9,68 Prozent auf 2,32 GBP), Anglo American (+ 7,25 Prozent auf 37,00 GBP), Fresnillo (+ 6,38 Prozent auf 39,02 GBP), Antofagasta (+ 6,26 Prozent auf 38,68 GBP) und Rio Tinto (+ 3,47 Prozent auf 70,38 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen RELX (-14,35 Prozent auf 22,14 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-12,80 Prozent auf 71,80 GBP), WPP 2012 (-11,76 Prozent auf 2,67 GBP), Sage (-9,80 Prozent auf 8,71 GBP) und Intermediate Capital Group (-8,20 Prozent auf 16,56 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 101 731 414 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 255,847 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,10 erwartet. Mit 8,30 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

3i plc 38,60 -0,52% 3i plc
Antofagasta plc 42,28 -0,24% Antofagasta plc
Fresnillo PLC 42,60 -3,01% Fresnillo PLC
HSBC Holdings plc 15,20 0,53% HSBC Holdings plc
Intermediate Capital Group PLC 19,50 0,00% Intermediate Capital Group PLC
Legal & General plc 3,15 -0,32% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,32 0,00% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 83,50 0,60% London Stock Exchange (LSE)
Ocado Group PLC 2,72 -0,22% Ocado Group PLC
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 25,44 -0,08% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rio Tinto plc 81,10 -0,34% Rio Tinto plc
Sage PLC 9,69 -0,21% Sage PLC
WPP 2012 PLC 3,00 0,00% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 402,34 0,85%

