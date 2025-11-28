FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0,22 Prozent auf 9 715,25 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,787 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 693,95 Punkte an der Kurstafel, nach 9 693,93 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 9 722,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 693,95 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,84 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 28.10.2025, bei 9 696,74 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.08.2025, den Stand von 9 216,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 281,22 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 17,62 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 9 930,09 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 544,83 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 2,63 Prozent auf 26,52 GBP), Antofagasta (+ 2,04 Prozent auf 27,45 GBP), BAT (+ 1,47 Prozent auf 44,04 GBP), easyJet (+ 1,46 Prozent auf 4,92 GBP) und IMI (+ 1,42 Prozent auf 24,30 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Whitbread (-10,10 Prozent auf 25,28 GBP), Burberry (-2,98 Prozent auf 11,39 GBP), 3i (-1,63 Prozent auf 31,44 GBP), Metlen Energy Metals (-1,56 Prozent auf 44,30 EUR) und J Sainsbury (-1,34 Prozent auf 3,25 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 34 449 766 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 250,236 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,85 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at