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Kursentwicklung 28.08.2026 15:58:54

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zeigt sich nachmittags fester

Wenig Veränderung ist aktuell in London zu beobachten.

Am Freitag verbucht der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE ein Plus in Höhe von 0,09 Prozent auf 10 802,29 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3,249 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 792,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10 792,54 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 10 844,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 792,44 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,130 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 28.07.2026, bei 10 871,02 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 28.05.2026, den Stand von 10 425,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 216,82 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,55 Prozent. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit SSE (+ 2,56 Prozent auf 24,42 GBP), Investec (+ 2,09 Prozent auf 6,59 GBP), Melrose Industries (+ 1,85 Prozent auf 5,18 GBP), Burberry (+ 1,77 Prozent auf 10,91 GBP) und Entain (+ 1,57 Prozent auf 5,19 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Airtel Africa (-2,59 Prozent auf 3,31 GBP), BAE Systems (-2,34 Prozent auf 20,43 GBP), Smith Nephew (-1,72 Prozent auf 10,54 GBP), Auto Trader Group (-1,64 Prozent auf 5,27 GBP) und Sage (-1,45 Prozent auf 10,88 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 33 887 675 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 305,003 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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