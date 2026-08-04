FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start auf grünem Terrain

Am Morgen geht es für den FTSE 100 erneut nach oben.

Um 09:10 Uhr erhöht sich der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,48 Prozent auf 10 910,04 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,237 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 857,63 Punkte an der Kurstafel, nach 10 857,70 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Dienstag bei 10 855,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 916,70 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 10 679,03 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10 363,93 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 04.08.2025, einen Wert von 9 128,30 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,64 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Antofagasta (+ 3,48 Prozent auf 38,07 GBP), Anglo American (+ 2,62 Prozent auf 38,02 GBP), Babcock International (+ 2,38 Prozent auf 11,74 GBP), Endeavour Mining (+ 2,36 Prozent auf 36,00 GBP) und Glencore (+ 2,30 Prozent auf 5,51 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Smith Nephew (-7,23 Prozent auf 11,11 GBP), Pearson (-1,76 Prozent auf 12,28 GBP), Diageo (-1,39 Prozent auf 16,33 GBP), Burberry (-1,33 Prozent auf 11,92 GBP) und Coca-Cola European Partners (-1,16 Prozent auf 108,19 USD).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 4 393 962 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 316,076 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at