Der FTSE 100 bleibt auch am Donnerstag in der Gewinnzone.

Um 09:10 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 1,30 Prozent auf 10 562,19 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,161 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 10 426,06 Punkte an der Kurstafel, nach 10 426,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 425,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10 572,13 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 2,09 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 26.10.2026, den Stand von 10 767,33 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Wert von 10 878,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9 691,58 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,14 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Babcock International (+ 5,80 Prozent auf 10,82 GBP), Fresnillo (+ 4,53 Prozent auf 21,70 GBP), Endeavour Mining (+ 4,50 Prozent auf 32,77 GBP), Rolls-Royce (+ 3,79 Prozent auf 12,99 GBP) und Anglo American (+ 3,59 Prozent auf 32,06 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Imperial Brands (-2,90 Prozent auf 29,42 GBP), Severn Trent (-1,33 Prozent auf 32,62 GBP), Land Securities Group (-1,29 Prozent auf 6,88 GBP), Unilever (-0,04 Prozent auf 50,65 GBP) und Tritax Big Box REIT (+ 0,00 Prozent auf 1,43 GBP) unter Druck.

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 817 563 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 257,999 Mrd. Euro den größten Anteil.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.at