FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start in der Verlustzone

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,07 Prozent schwächer bei 9 744,67 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,770 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 751,31 Punkte an der Kurstafel, nach 9 751,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 764,77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 742,55 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 698,37 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.09.2025, den Stand von 9 195,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 262,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,97 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit ConvaTec (+ 1,91 Prozent auf 2,34 GBP), easyJet (+ 1,59 Prozent auf 5,05 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,45 Prozent auf 104,85 GBP), Smith Nephew (+ 0,83 Prozent auf 12,16 GBP) und Diageo (+ 0,78 Prozent auf 16,76 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Ocado Group (-2,59 Prozent auf 2,26 GBP), BAE Systems (-2,13 Prozent auf 16,58 GBP), Melrose Industries (-1,46 Prozent auf 5,52 GBP), Rolls-Royce (-1,26 Prozent auf 11,00 GBP) und WPP 2012 (-1,25 Prozent auf 3,32 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 062 311 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 237,219 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die 3i-Aktie präsentiert mit 4,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

