ConvaTec Aktie

ConvaTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
LSE-Handel im Fokus 16.12.2025 09:29:36

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start in der Verlustzone

FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start in der Verlustzone

So bewegt sich der FTSE 100 am Dienstagmorgen.

Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE 0,07 Prozent schwächer bei 9 744,67 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,770 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 9 751,31 Punkte an der Kurstafel, nach 9 751,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 764,77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 742,55 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 698,37 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 16.09.2025, den Stand von 9 195,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.12.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 262,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,97 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9 930,09 Punkten. Bei 7 544,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit ConvaTec (+ 1,91 Prozent auf 2,34 GBP), easyJet (+ 1,59 Prozent auf 5,05 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,45 Prozent auf 104,85 GBP), Smith Nephew (+ 0,83 Prozent auf 12,16 GBP) und Diageo (+ 0,78 Prozent auf 16,76 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Ocado Group (-2,59 Prozent auf 2,26 GBP), BAE Systems (-2,13 Prozent auf 16,58 GBP), Melrose Industries (-1,46 Prozent auf 5,52 GBP), Rolls-Royce (-1,26 Prozent auf 11,00 GBP) und WPP 2012 (-1,25 Prozent auf 3,32 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 062 311 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 237,219 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die 3i-Aktie präsentiert mit 4,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,75 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu WPP 2012 PLCmehr Nachrichten

Analysen zu WPP 2012 PLCmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

3i plc 35,80 1,13% 3i plc
AstraZeneca PLC 155,55 1,47% AstraZeneca PLC
BAE Systems plc 18,80 -2,36% BAE Systems plc
ConvaTec PLC 2,56 0,00% ConvaTec PLC
Diageo plc 19,10 0,26% Diageo plc
Diploma PLC 60,00 0,00% Diploma PLC
easyJet plc 5,58 -0,78% easyJet plc
InterContinental Hotels Group plc 115,00 -1,71% InterContinental Hotels Group plc
Legal & General plc 2,75 0,73% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,09 0,46% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 6,36 1,31% Melrose Industries PLC Registered Shs
Ocado Group PLC 2,59 4,60% Ocado Group PLC
Rolls-Royce Plc 12,70 0,00% Rolls-Royce Plc
Smith & Nephew plc 13,73 -0,80% Smith & Nephew plc
WPP 2012 PLC 3,78 1,61% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 9 756,61 0,05%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Wichtige US-Daten stehen an: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX auf rotem Terrain -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen. Am deutschen Markt prägen Verluste das Bild. In Fernost dominieren die Bären das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen