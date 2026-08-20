Land Securities Group Aktie
WKN DE: A2DW9E / ISIN: GB00BYW0PQ60
|FTSE 100-Performance im Fokus
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20.08.2026 09:28:41
FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 zum Start leichter
Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,09 Prozent tiefer bei 10 734,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,191 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 10 743,23 Punkte an der Kurstafel, nach 10 743,35 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 10 744,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10 732,38 Punkten verzeichnete.
FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht sank der FTSE 100 bereits um 0,148 Prozent. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 20.07.2026, mit 10 524,76 Punkten bewertet. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 10 432,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 288,14 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,87 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Weir Group (+ 1,21 Prozent auf 26,74 GBP), Babcock International (+ 1,19 Prozent auf 11,45 GBP), Diageo (+ 0,92 Prozent auf 17,05 GBP), GSK (+ 0,76 Prozent auf 19,31 GBP) und Land Securities Group (+ 0,66 Prozent auf 6,85 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind hingegen JD Sports Fashion (-10,63 Prozent auf 0,84 GBP), Investec (-3,89 Prozent auf 6,39 GBP), Legal General (-2,52 Prozent auf 2,90 GBP), Coca-Cola HBC (-2,21 Prozent auf 44,16 GBP) und Entain (-2,09 Prozent auf 5,33 GBP).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf
Im FTSE 100 weist die Legal General-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 3 520 760 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 302,962 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.
FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im FTSE 100 verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,84 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Babcock International
|13,14
|1,55%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|148,00
|-0,67%
|Coca-Cola HBC AG
|51,00
|-2,11%
|Diageo plc
|19,97
|1,19%
|Entain PLC Registered Shs
|6,33
|-1,09%
|GSK PLC Registered Shs
|22,21
|-1,11%
|HSBC Holdings plc
|17,56
|1,01%
|Investec PLCShs
|7,45
|-4,49%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|0,94
|-14,52%
|Land Securities Group
|7,97
|1,59%
|Legal & General plc
|3,38
|-3,34%
|Weir Group PLC
|32,00
|3,90%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 748,16
|0,04%
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