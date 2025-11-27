FTSE 100-Handel aktuell: Letztendlich Pluszeichen im FTSE 100

Schlussendlich schloss der FTSE 100 am Donnerstag nahezu unverändert (plus 0,02 Prozent) bei 9 693,93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,763 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 9 691,56 Punkte an der Kurstafel, nach 9 691,58 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 9 699,82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 9 658,86 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,62 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2025, wies der FTSE 100 9 653,82 Punkte auf. Der FTSE 100 lag vor drei Monaten, am 27.08.2025, bei 9 255,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 274,75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 17,36 Prozent nach oben. Bei 9 930,09 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Lloyds Banking Group (+ 2,99 Prozent auf 0,97 GBP), Frasers Group (+ 2,91 Prozent auf 7,61 GBP), Centrica (+ 2,83 Prozent auf 1,71 GBP), NatWest Group (+ 2,26 Prozent auf 6,32 GBP) und Flutter Entertainment (+ 2,21 Prozent auf 154,60 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Imperial Brands (-2,35 Prozent auf 32,00 GBP), Burberry (-2,00 Prozent auf 11,74 GBP), Rio Tinto (-1,94 Prozent auf 53,55 GBP), 3i (-1,54 Prozent auf 31,96 GBP) und Antofagasta (-1,39 Prozent auf 26,90 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 100 094 259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 249,615 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Legal General-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at