FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell

Am Dienstag notiert der FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE 2,54 Prozent leichter bei 10 506,25 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3,175 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 10 780,25 Punkte an der Kurstafel, nach 10 780,11 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 780,25 Punkte, das Tagestief hingegen 10 445,54 Zähler.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 03.02.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 314,59 Punkten. Der FTSE 100 stand vor drei Monaten, am 03.12.2025, bei 9 692,07 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 03.03.2025, einen Wert von 8 871,31 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 5,58 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 934,94 Punkte. Bei 9 951,14 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Smith Nephew (+ 3,20 Prozent auf 13,55 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 0,80 Prozent auf 12,59 GBP), RELX (+ 0,31) Prozent auf 25,83 GBP), BP (+ 0,31 Prozent auf 4,89 GBP) und Pearson (+ 0,29 Prozent auf 9,57 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Intertek (-13,79 Prozent auf 40,88 GBP), Antofagasta (-6,04 Prozent auf 39,07 GBP), International Consolidated Airlines (-5,89 Prozent auf 3,77 GBP), Airtel Africa (-5,55 Prozent auf 3,40 GBP) und Fresnillo (-5,29 Prozent auf 39,02 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 38 841 051 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 270,755 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Im FTSE 100 weist die WPP 2012-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

