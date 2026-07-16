FTSE 100-Handel aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 am Mittag

Um 12:08 Uhr gibt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,28 Prozent auf 10 486,93 Punkte nach. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,178 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 514,96 Zählern und damit 0,009 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 515,92 Punkte).

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 10 517,01 Punkte, das Tagestief hingegen 10 447,55 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,106 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.06.2026, stand der FTSE 100 bei 10 494,21 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, bei 10 589,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 926,55 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 5,38 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Diploma (+ 4,21 Prozent auf 70,55 GBP), Weir Group (+ 3,65 Prozent auf 24,96 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 2,48 Prozent auf 68,15 GBP), IMI (+ 1,98 Prozent auf 29,31 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 1,63 Prozent auf 42,40 EUR). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen StJamess Place (-5,23 Prozent auf 11,41 GBP), Experian (-3,40 Prozent auf 26,17 GBP), Compass Group (-2,28 Prozent auf 30,82 USD), Centrica (-1,83 Prozent auf 1,73 GBP) und Admiral Group (-1,66 Prozent auf 35,34 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 28 479 992 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 302,214 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at